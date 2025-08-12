Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

На место прибыли взрывотехники, которые обнаружили боевую часть российского дрона, которая не сдетонировала и могла представлять опасность. Специалисты уничтожили его контролируемым подрывом.

Полиция напоминает: в случае обнаружения подозрительных предметов нужно соблюдать правила безопасности и немедленно уведомлять об этом спецлинию "102".

Ранее сообщалось, что в Сумской области взрывотехники полиции осмотрели и изъяли российский дрон, который упал на частный дом и не сдетонировал.