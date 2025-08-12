10:18  12 августа
12 августа 2025, 11:22

В Киевской области уничтожили боевую часть российского беспилотника

12 августа 2025, 11:22
Фото: полиция
Вражеский дрон нашли на территории Броварского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место прибыли взрывотехники, которые обнаружили боевую часть российского дрона, которая не сдетонировала и могла представлять опасность. Специалисты уничтожили его контролируемым подрывом.

Полиция напоминает: в случае обнаружения подозрительных предметов нужно соблюдать правила безопасности и немедленно уведомлять об этом спецлинию "102".

Ранее сообщалось, что в Сумской области взрывотехники полиции осмотрели и изъяли российский дрон, который упал на частный дом и не сдетонировал.

08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
