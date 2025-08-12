Фото: полиция

Происшествие случилось еще в конце марта этого года в селе Ровжи Вышгородского района. Сейчас обидчику объявили подозрение

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Местный житель конфликтовал с соседом из-за его собаки породы алабай. Когда пес случайно выбежал за пределы двора, 59-летний мужчина, проезжая мимо, увидел его, вернулся домой за охотничьим карабином и дважды выстрелил в животное. От ранений алабай погиб.

Полицейские прибыли на место, зафиксировали правонарушения, удалили доказательства и назначили экспертизы.

Сейчас обидчику объявили подозрение по ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). Мужчине грозит до трех лет заключения.

Напомним, 10 августа в Броварах на Киевщине возле одного из торговых центров пес породы американский стаффордширский терьер напал на девятилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали.