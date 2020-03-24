13:38  24 марта
Минздрав призвал украинцев носить медицинские маски
13:20  24 марта
Кличко допустил усиление карантина в Киеве
14:50  24 марта
Олимпийские игры-2020 перенесли на год
UA | RU
UA | RU
24 марта 2020, 13:20 33

Кличко допустил усиление карантина в Киеве

Читайте також
українською мовою
24 марта 2020, 13:20 33
Читайте також українською мовою
В случае ухудшения ситуации из-за распространения коронавируса в Киеве могут усилить карантинные мероприятия
Фото: kyivcity.gov.ua
В случае ухудшения ситуации из-за распространения коронавируса в Киеве могут усилить карантинные мероприятия

Об этом во время брифинга 24 марта заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Ситуация еще контролируется. Но, если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как ввести более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижения по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижения по городу людей. Все то, что я сейчас перечислил, все это возможно", - сказал Кличко.

Он также отметил, что рано говорить о возобновлении работы школ, пока не стабилизируется ситуация с коронавирусом. Кличко напомнил, что школьники могут учиться дистанционно.

Мэр Киева также призвал МВД усилить контроль за соблюдением киевлянами ограничительных мер, а предприятиями и учреждениями - мероприятий по организации дистанционной работы сотрудников.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, в понедельник, 23 марта в ходе внеочередного заседания Кабинета министров было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Согласно решению Кабинета министров, с 24 марта в Украине все аэропорты прекращают работу, эвакуационные чартерные рейсы из других стран будет принимать только аэропорт "Борисполь".


коронавирус Киев карантин Виталий Кличко
В Житомире обнаружили еще один случай заражения COVID-19
24 марта 2020, 13:03
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
24 марта 2020, 16:35
Жизнь на карантине: Минздрав подключил к доставке продуктов Rozetka
24 марта 2020, 10:27
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 марта 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Геннадий Москаль
Все блоги »
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Грищенко Роман
Глава Сумской областной государственной администрации
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Все досье »