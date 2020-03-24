Кличко допустил усиление карантина в Киеве

В случае ухудшения ситуации из-за распространения коронавируса в Киеве могут усилить карантинные мероприятия

Фото: kyivcity.gov.ua

В случае ухудшения ситуации из-за распространения коронавируса в Киеве могут усилить карантинные мероприятия

Об этом во время брифинга 24 марта заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Ситуация еще контролируется. Но, если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как ввести более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижения по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижения по городу людей. Все то, что я сейчас перечислил, все это возможно", - сказал Кличко.

Он также отметил, что рано говорить о возобновлении работы школ, пока не стабилизируется ситуация с коронавирусом. Кличко напомнил, что школьники могут учиться дистанционно.

Мэр Киева также призвал МВД усилить контроль за соблюдением киевлянами ограничительных мер, а предприятиями и учреждениями - мероприятий по организации дистанционной работы сотрудников.

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Напомним, в понедельник, 23 марта в ходе внеочередного заседания Кабинета министров было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Согласно решению Кабинета министров, с 24 марта в Украине все аэропорты прекращают работу, эвакуационные чартерные рейсы из других стран будет принимать только аэропорт "Борисполь".