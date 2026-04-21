Стрельба и погоня в Одессе: вместе с работниками ТЦК задержали полицейского

Сегодня в Одессе во время спецоперации правоохранители адержали не только сотрудников Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, но и участкового офицера полиции

Об этом сообщают местные паблики и "Думская", передает RegioNews.

"По информации наших источников, вместе с сотрудниками ТЦК был задержан задержанный участковый Пересыпский райотдел полиции майора Б.", – пишет издание.

Там отметили, что подобный инцидент произошел не в первый раз. По данным журналистов, задержанная группа ТЦК вместе с полицией "работала по крупным клиентам".

По неподтвержденным данным, был задержан именно участковый полиции Суворовского райотдела майор Сергей Бояровский 1980 года рождения. Он служит в полиции с 2002 года.

Официально об этом не сообщалось.

По данным медиа, в Одессе задержан полицейский вместе с работниками ТЦК и СП.

По данным источников, потерпевший – бывший военнослужащий, имевший официальную отсрочку и статус участника боевых действий. Несмотря на это, на него продолжалось давление с требованием передачи денег. Мужчина обратился в Службу безопасности и согласился на "контролируемую передачу" средств.

После этого была проведена спецоперация с привлечением силовиков, сопровождавшаяся погоней и стрельбой. Расследование продолжается.

Стрельба и погоня за ТЦК в Одессе: что известно

Днем 21 апреля в Одесси по улице Балковской произошла стрельба и погоня во время спецоперации, которую, по предварительной информации, проводили спецназначители Служба безопасности Украины. Целью сделки было задержание сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По данным СМИ, задержанные якобы пытались применить силу к мужчине и потребовали у него деньги. Во время обыска в транспорте, которым они пользовались, обнаружили биты, кастеты и наличные деньги.

Затем в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки подтвердили факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК.