21 апреля 2026, 17:35

В Киеве в жилом комплексе заметили мужчину с автоматом (ВИДЕО)

21 апреля 2026, 17:35
Фото: Национальная полиция
Поздно вечером 20 апреля в Днепровском районе Киева заметили мужчину с оружием. Известно, что он ходил в одном из жилых комплексов по улице Каховской.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, в какую квартиру вошел мужчина с оружием и задержали его. Оказалось, что это был 37-летний местный житель. Он арендует жилье в этом комплексе. К моменту задержания он был в пьяном состоянии.

Во время обыска у него обнаружили карабин "Кольт М-4", охотничье ружье "Escort Magnum BTS12" и около 200 патронов.

"По данному факту следователи Днепровского управления полиции столицы начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – ношение, хранение, приобретение оружия или боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в сети появилось видео с бодикамер полицейских , сбежавших во время теракта в Киеве. Теперь правоохранителям сообщили о подозрениях. Им может грозить заключение.

21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
