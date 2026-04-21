В Киеве в жилом комплексе заметили мужчину с автоматом (ВИДЕО)

Поздно вечером 20 апреля в Днепровском районе Киева заметили мужчину с оружием. Известно, что он ходил в одном из жилых комплексов по улице Каховской.

Правоохранители выяснили, в какую квартиру вошел мужчина с оружием и задержали его. Оказалось, что это был 37-летний местный житель. Он арендует жилье в этом комплексе. К моменту задержания он был в пьяном состоянии.

Во время обыска у него обнаружили карабин "Кольт М-4", охотничье ружье "Escort Magnum BTS12" и около 200 патронов.

"По данному факту следователи Днепровского управления полиции столицы начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – ношение, хранение, приобретение оружия или боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет", - сообщили в полиции.

