Фото: полиция

Смертельное ДТП произошло в Киеве в ночь на 11 декабря на Набережном шоссе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около полуночи 18-летний водитель BMW, двигаясь со стороны моста Метро в направлении станции "Выдубичи", не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в бетонный парапет подземного перехода.

В результате ДТП водитель погиб на месте, а троих его пассажиров – парней 18, 20 и 24 лет, госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, утром 9 декабря на Броварском проспекте в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля Audi. В результате аварии пострадали пять человек.