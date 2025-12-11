Фото: полиция

Злоумышленник в маске угрожал фармацевту пистолетом и потребовал отдать деньги из кассы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Разбойное нападение было совершено в одной из местных аптек в Днепровском районе столицы. В помещение аптеки зашел неизвестный мужчина в маске и, угрожая фармацевту пистолетом, потребовал отдать ему деньги из кассы. Однако аптекарша не растерялась, сразу вышла в другую комнату и позвонила в полицию. В это время нападавший скрылся.

Правоохранители установили и задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Правоохранители изъяли у него пистолет и направили его на экспертизу.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 187 УК Украины. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мужчину, ограбившего аптеку в Подольском районе. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.