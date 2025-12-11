В Киеве подорвались два человека

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

По предварительной информации, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован.

На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи. Все обстоятельства происшествия выясняются.

