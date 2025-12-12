У Києві затримали чоловіків, які влаштували теракти у Деснянському районі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці затримали трьох терористів, які влаштували вибухи у Дарницькому районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національну поліцію.

Як з’ясувалось, зловмисники за вказівкою так званого "куратора" виготовили саморобні дистанційні вибухові пристрої та заклали їх на маршруті патрулювання правоохоронців.

Внаслідок першого вибуху загинув військовослужбовець Нацгвардії та було травмовано ще двох людей, серед яких його напарник та охоронець будівельного майданчику, а внаслідок другого вибуху було поранено двох поліцейських, які прибули на виклик.

Терористами виявились троє чоловіків, віком 23, 25 та 27 років.

Нагадаємо, 11 грудня у Дарницькому районі столиці пролунали потужні вибухи. Постраждало декілька людей. На місці події працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи.