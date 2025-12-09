ДТП в Киеве: пятеро пострадавших на Броварском проспекте, движение перекрыто

Фото: Национальная полиция

Сегодня, 9 декабря, около 7:20 на Броварском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Audi

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и столкнулся с отбойником.

В результате аварии пострадали пять человек.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, экипажи патрульной полиции и врачи.

Из-за аварии движение транспорта перекрыто в обоих направлениях от моста Метро.

