10 декабря 2025, 10:38

Во Львовской области задержали мужчину, который ранил киркой военного ТЦК

10 декабря 2025, 10:38
Фото: полиция
За совершенное фигуранту, 52-летнему жителю Стрыя, грозит до пяти лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В городе Стрый 9 декабря около 19:30 в больницу обратился военнослужащий РТЦК и СП с ушибом грудной клетки. Медики сообщили о пациенте полиции.

Правоохранители выяснили, что травму работник ТЦК получил во время осуществления мер по оповещению на улице Красовского. Увидев группу военнослужащих, прохожий попытался скрыться. Когда же один из военных догнал его, мужчина ударил его в грудь кухонным инструментом типа "топор-молоток".

Полиция установила и задержала нападающего – 52-летнего местного жителя.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 350 УК (насилие или угроза в отношении должностного лица, исполняющего общественный долг). Санкция статьи – до пяти лет заключения.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что работника ТЦК госпитализировали после нападения мужчины.

Ранее сообщалось, что работника ТЦК госпитализировали после нападения мужчины.

