ДТП у Києві: п'ятеро постраждалих на Броварському проспекті, рух перекрито
Сьогодні, 9 грудня, близько 7:20 на Броварському проспекті сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Audi
Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.
За попередніми даними, водій не впорався з керуванням і зіткнувся з відбійником.
Внаслідок аварії постраждали п'ятеро осіб.
На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, екіпажі патрульної поліції та лікарі.
Через аварію рух транспорту перекритий в обох напрямках від мосту Метро.
Нагадаємо, раніше в Житомирі трапилася смертельна аварія за участю Mercedes-Benz. Загибель пішохода, який раптово опинився на проїжджій частині, викликала хвилю запитань щодо обставин ДТП.
Смертельна ДТП у Запоріжжі: п'яний наркотиками водій влетів у електроопоруВсі новини »
08 грудня 2025, 15:45На Черкащині перекинулась фура зі свинями
08 грудня 2025, 12:11Смертельна ДТП у Києві: жінка потрапила під колеса вантажівки
08 грудня 2025, 11:20
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
На Закарпатті стався землетрус
09 грудня 2025, 10:17На Хмельниччині чоловік систематично ґвалтував падчерку: отримав довічне ув'язнення
09 грудня 2025, 09:57Російські удари залишили без світла 5 200 абонентів у Запорізькому районі
09 грудня 2025, 09:41Через Резерв+ бюджет отримав 1 млрд грн штрафів від військовозобов'язаних
09 грудня 2025, 09:29На Полтавщині знешкодили бойові частини ракети та безпілотника, які не здетонували
09 грудня 2025, 09:26Європа на порозі нової системи безпеки: виклики від США, Китаю та Росії
09 грудня 2025, 09:12Росіяни випустили по Україні 110 БпЛА: зафіксовані влучання на 9 локаціях
09 грудня 2025, 08:59Знайшли непритомною: у Києві затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини
09 грудня 2025, 08:50У Тернополі на будівництві загинув працівник, впавши з висоти
09 грудня 2025, 08:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »