ДТП у Києві: п'ятеро постраждалих на Броварському проспекті, рух перекрито

Фото: Національна поліція

Сьогодні, 9 грудня, близько 7:20 на Броварському проспекті сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Audi

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням і зіткнувся з відбійником.

Внаслідок аварії постраждали п'ятеро осіб.

На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, екіпажі патрульної поліції та лікарі.

Через аварію рух транспорту перекритий в обох напрямках від мосту Метро.

