Иллюстративное фото: из открытых источников

В Головановском районе психолог детсада систематически применяла физическое и психологическое насилие к 6-летнему воспитаннику

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным правоохранителей, во время работы 25-летняя женщина, пользуясь авторитетом взрослого, наносила ребенку физическую боль и угрожала наказаниями в случае "непослушания".

По выводам судебной психологической экспертизы, такое поведение повлекло за собой ребенку сильный страх, потерю ощущения безопасности, тревожность и другие эмоциональные нарушения.

Женщине объявили подозрение по ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки). Ей грозит от 3 до 5 лет заключения.

