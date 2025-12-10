Фото: Нацполиция

В Житомирской области получил приговор мужчина, который поджигал релейный шкаф по заказу россиян. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Его уличили в сентябре прошлого года вместе с сообщниками. Злоумышленники по заказу россиян поджигали релейный шкаф на железной дороге. Свои действия они фиксировали на видео.

Суд признал 35-летнего жителя Бердичева виновным. Ему назначили 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Двое других сообщников находятся под стражей и ждут своего приговора.

Напомним, на Днепропетровщине мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за диверсии на железной дороге – он трижды поджигал релейные шкафы Укрзализныци по заданию неизвестного лица из Telegram, который обещал ему легкий заработок.