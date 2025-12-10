10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
Оккупанты на Луганщине вербуют украинских детей прямо из школьных парт – ЦПД
10 декабря 2025, 11:35

На Житомирщине осудили мужчину за диверсии: совершал поджоги по заказу россиян

10 декабря 2025, 11:35
Фото: Нацполиция
В Житомирской области получил приговор мужчина, который поджигал релейный шкаф по заказу россиян. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Его уличили в сентябре прошлого года вместе с сообщниками. Злоумышленники по заказу россиян поджигали релейный шкаф на железной дороге. Свои действия они фиксировали на видео.

Суд признал 35-летнего жителя Бердичева виновным. Ему назначили 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Двое других сообщников находятся под стражей и ждут своего приговора.

Напомним, на Днепропетровщине мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за диверсии на железной дороге – он трижды поджигал релейные шкафы Укрзализныци по заданию неизвестного лица из Telegram, который обещал ему легкий заработок.

