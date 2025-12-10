10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
08:21  10 декабря
Оккупанты на Луганщине вербуют украинских детей прямо из школьных парт – ЦПД
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2025, 11:17

В Одесской области разоблачили схему незаконного вывоза детей за границу под видом "каникул"

10 декабря 2025, 11:17
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Одесщины разоблачили группировку, которая незаконно вывозила детей-сирот за границу для дальнейшего усыновления

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что трем участникам группировки сообщено о подозрении: двум гражданкам Украины в возрасте 39 и 47 лет, которые координировали поездки, и 49-летнему основателю благотворительной организации, действовавшему с территории другого государства и подозреваемому заочно.

По данным следствия, подозреваемые производили поддельные документы, способствовали принятию незаконных решений органов опеки и организовывали перевозку детей через государственную границу.

За свои услуги они получали оплату от иностранцев через международные платежные системы. В схему также привлекли 13 мужчин и 2 женщин в качестве перевозчиков.

Дети перемещались за границу под видом каникул – краткосрочных поездок в семьи иностранцев для ознакомления и подбора потенциальных усыновителей.

Несмотря на запрет международного усыновления во время военного положения, группировка действовала до начала 2025 года.

Всего пытались переправить, по меньшей мере, 25 детей из Донецкой, Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Черкасской областей, 13 из которых уже оказались за границей.

Участникам группировки инкриминируют:

  • торговлю людьми,
  • незаконная переправка через государственную границу,
  • подделка документов.

Две женщины находятся под стражей.

Напомним, в Хмельницкой области полицейские задержали 34-летнюю гражданку Молдовы, находившуюся в международном розыске за преступления, связанные с торговлей детьми. Пока женщина находится в следственном изоляторе. Правоохранители готовят материалы для ее экстрадиции в Молдову.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Офис генпрокурора подозрение дети каникулы Одесская область сироты усыновление за границу
"Зарабатывали" на детской порнографии: сообщено о подозрении администраторам подпольной сети
05 декабря 2025, 14:53
Правоохранители сообщили о подозрении перешедшему на сторону врага депутату Харьковского городского совета
05 декабря 2025, 14:29
Украина вернула еще 18 детей из оккупации, самому младшему – всего 2 года
05 декабря 2025, 12:15
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Агента РФ из Киевшины осудили: он работал на россиян из-за "легкого заработка"
10 декабря 2025, 11:55
На Буковине легковушка врезалась в грузовик: пострадали пятеро юношей
10 декабря 2025, 11:46
На Житомирщине осудили мужчину за диверсии: совершал поджоги по заказу россиян
10 декабря 2025, 11:35
В Кировоградской области психологу детсада объявили подозрение в пытках ребенка
10 декабря 2025, 11:22
В Одессе маршрутка насмерть сбила мужчину
10 декабря 2025, 10:57
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
10 декабря 2025, 10:49
Во Львовской области задержали мужчину, который ранил киркой военного ТЦК
10 декабря 2025, 10:38
Продали списанные корабли ВСУ как металлолом: прокуратура сообщила о подозрении трем лицам
10 декабря 2025, 10:28
Украинские школьники могут рассчитывать на горячие обеды и в следующем году – нардеп Елена Шуляк
10 декабря 2025, 10:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »