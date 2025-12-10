В Одесской области разоблачили схему незаконного вывоза детей за границу под видом "каникул"

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители Одесщины разоблачили группировку, которая незаконно вывозила детей-сирот за границу для дальнейшего усыновления

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что трем участникам группировки сообщено о подозрении: двум гражданкам Украины в возрасте 39 и 47 лет, которые координировали поездки, и 49-летнему основателю благотворительной организации, действовавшему с территории другого государства и подозреваемому заочно.

По данным следствия, подозреваемые производили поддельные документы, способствовали принятию незаконных решений органов опеки и организовывали перевозку детей через государственную границу.

За свои услуги они получали оплату от иностранцев через международные платежные системы. В схему также привлекли 13 мужчин и 2 женщин в качестве перевозчиков.

Дети перемещались за границу под видом каникул – краткосрочных поездок в семьи иностранцев для ознакомления и подбора потенциальных усыновителей.

Несмотря на запрет международного усыновления во время военного положения, группировка действовала до начала 2025 года.

Всего пытались переправить, по меньшей мере, 25 детей из Донецкой, Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Черкасской областей, 13 из которых уже оказались за границей.

Участникам группировки инкриминируют:

торговлю людьми,

незаконная переправка через государственную границу,

подделка документов.

Две женщины находятся под стражей.

Напомним, в Хмельницкой области полицейские задержали 34-летнюю гражданку Молдовы, находившуюся в международном розыске за преступления, связанные с торговлей детьми. Пока женщина находится в следственном изоляторе. Правоохранители готовят материалы для ее экстрадиции в Молдову.