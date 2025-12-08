Фото: Нацполиция

Известно, что 59-летний водитель автомобиля Ssang Yong находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На перекрестке с круговым движением продолжил движение прямо, в результате чего выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на опору линии электропередач.

В результате ДТП 46-летний пассажир автомобиля погиб на месте. Водитель госпитализирован с травмами. Теперь стало известно, что ему сообщили о подозрении.

"Виновнику автопроисшествия грозит до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет. Досудебное расследование продолжается", - сообщает полиция.

