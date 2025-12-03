14:56  03 декабря
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2025, 15:25

В Киеве мужчина поджег отделение Укрпочты за деньги

03 декабря 2025, 15:25
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Киевлянин договорился в Telegram о поджоге за денежное вознаграждение отделения Укрпочты в Святошинском районе столицы. За диверсию он получил свой приговор

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В феврале мужчина, по инструкциям куратора, вылил на прилегающую к почтовому отделению хлорку, чтобы скрыть следы преступления. Впоследствии он разбил молотком окно и бросил внутрь помещения коктейль Молотова. Орудие преступления он выбросил на проспекте Академика Палладина: этот момент попал на запись камеры видеонаблюдения.

На суде мужчина признал свою вину. Адвокат заявил, что мужчина имеет недостатки слуха и добровольно возместил нанесенный ущерб, а его мать регулярно вносит благотворительные взносы в поддержку ВСУ. Представитель Укрпочты подтвердил, что мужчина возместил 244 тысяч гривен убытков.

Мужчина рассказал, что он сначала игнорировал сообщение с предложением совершить диверсию за деньги, но потом согласился. Когда пламя резко загорелось и он испугался, поэтому ничего не снял и скрылся домой. После этого куратор ответил, что поскольку видеозаписи нет, то они будут проверять, и деньги передадут позже. Денег он так и не дождался.

По словам обвиняемого, он тогда замечал рядом с собой черный автомобиль, считал, что за ним следят, но от поджога не отказался. По его словам, он боялся, что кто-нибудь может навредить его матери.

Суд назначил наказание в виде 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества, за исключением жилья.

Напомним, ранее 15-летнего подростка жестоко избили в квартире одного из знакомых. Парня побили лопатой, ногами и руками.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Диверсия суд Киев
Собирал данные для РФ: в Киеве разоблачили работника охранной компании
03 декабря 2025, 10:13
Получила приговор предательница, корректировавшая удары по ВСУ на Покровском направлении
02 декабря 2025, 18:25
В Польше готовятся арестовать украинцев, подозреваемых в диверсии на железной дороге
01 декабря 2025, 14:52
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
На Закарпатье пограничники задержали 29-летнего мужчину, пытавшегося переплыть Тису и попасть в Румынию
03 декабря 2025, 17:31
Задержан еще один правоохранитель, продававший водительские удостоверения в Херсонской и Николаевской областях
03 декабря 2025, 17:19
Бюджет-2026: стало известно, сколько Украина потратит на армию
03 декабря 2025, 16:48
Смертельное ДТП в Житомирской области: велосипедиста сбили насмерть
03 декабря 2025, 16:45
Нацотбор на "Евровидение-2026": известные имена первых девяти финалистов
03 декабря 2025, 16:45
Контролируют зону между Волчанском и Купянском: россияне имеют успехи на Харьковщине
03 декабря 2025, 16:23
В ходе обстрелов Киева россияне уничтожили павильон телеканала СТБ: подробности
03 декабря 2025, 16:14
Шутил над ухилянтами – теперь в ВСУ: актер Кирилл Ганин мобилизовался
03 декабря 2025, 16:10
В Черниговской области пограничники уничтожили скрытую технику и огневую точку россиян
03 декабря 2025, 16:09
В Киеве будут судить чиновников КГГА, потративших бюджетные средства на ремонт частного здания
03 декабря 2025, 15:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »