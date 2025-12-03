В Киеве мужчина поджег отделение Укрпочты за деньги

Фото: Нацполиция

Киевлянин договорился в Telegram о поджоге за денежное вознаграждение отделения Укрпочты в Святошинском районе столицы. За диверсию он получил свой приговор

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В феврале мужчина, по инструкциям куратора, вылил на прилегающую к почтовому отделению хлорку, чтобы скрыть следы преступления. Впоследствии он разбил молотком окно и бросил внутрь помещения коктейль Молотова. Орудие преступления он выбросил на проспекте Академика Палладина: этот момент попал на запись камеры видеонаблюдения.

На суде мужчина признал свою вину. Адвокат заявил, что мужчина имеет недостатки слуха и добровольно возместил нанесенный ущерб, а его мать регулярно вносит благотворительные взносы в поддержку ВСУ. Представитель Укрпочты подтвердил, что мужчина возместил 244 тысяч гривен убытков.

Мужчина рассказал, что он сначала игнорировал сообщение с предложением совершить диверсию за деньги, но потом согласился. Когда пламя резко загорелось и он испугался, поэтому ничего не снял и скрылся домой. После этого куратор ответил, что поскольку видеозаписи нет, то они будут проверять, и деньги передадут позже. Денег он так и не дождался.

По словам обвиняемого, он тогда замечал рядом с собой черный автомобиль, считал, что за ним следят, но от поджога не отказался. По его словам, он боялся, что кто-нибудь может навредить его матери.

Суд назначил наказание в виде 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества, за исключением жилья.

