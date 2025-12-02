Получила приговор предательница, корректировавшая удары по ВСУ на Покровском направлении
Агенту РФ, корректировавшему российские авиаудары, получила приговор. Стало известно, как ее наказали
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
Предательницу правоохранители задержали осенью прошлого года в Кировоградской области. Туда она приехала под видом переселенки, надеясь потом приехать в Россию.
Как известно, женщина входила в состав российской агентурной сети, действовавшей на востоке Украины. Для конспирации агенты шпионили отдельно друг от друга, а отчитывались единственному куратору.
Правоохранители задержали сразу двух изменников, когда они отслеживали движение колонн украинской бронетехники в направлении фронта. Еще одним корректировщиком оказалась безработная 39-летняя женщина из Покровского района.
Известно, что агентура отслеживала локации укреплений, боевых позиций ВСУ, сдерживавших наступление штурмовых групп россиян. Уже со временем она уехала в Кировоградскую область, откуда хотела бежать в РФ, однако ее задержали.
