Получила приговор предательница, корректировавшая удары по ВСУ на Покровском направлении

Фото: СБУ

Агенту РФ, корректировавшему российские авиаудары, получила приговор. Стало известно, как ее наказали

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Предательницу правоохранители задержали осенью прошлого года в Кировоградской области. Туда она приехала под видом переселенки, надеясь потом приехать в Россию.

Как известно, женщина входила в состав российской агентурной сети, действовавшей на востоке Украины. Для конспирации агенты шпионили отдельно друг от друга, а отчитывались единственному куратору.

Правоохранители задержали сразу двух изменников, когда они отслеживали движение колонн украинской бронетехники в направлении фронта. Еще одним корректировщиком оказалась безработная 39-летняя женщина из Покровского района.

Известно, что агентура отслеживала локации укреплений, боевых позиций ВСУ, сдерживавших наступление штурмовых групп россиян. Уже со временем она уехала в Кировоградскую область, откуда хотела бежать в РФ, однако ее задержали.

Напомним, ранее СБУ предотвратила новые попытки РФ совершить серию терактов в Киеве. Российские спецслужбы планировали заказные убийства известных украинцев, подрывы в торгово-развлекательных центрах и одну из станций метро в столице Украины.