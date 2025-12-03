14:56  03 грудня
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2025, 15:25

У Києві чоловік підпалив відділення Укрпошти за гроші

03 грудня 2025, 15:25
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Киянин домовився у Telegram про підпал за грошову винагороду відділення Укрпошти у Святошинському районі столиці. За диверсію він отримав свій вирок

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У лютому чоловік, за інструкціями куратора, вилив на прилеглій до поштового відділення хлорку, щоб приховати сліди злочину. Згодом він розбив молотком вікно і вкинув всередину приміщення коктейль Молотова. Знаряддя злочину він викинув на проспекті Академіка Палладіна: цей момент потрапив на запис камери відеоспостереження.

На суді чоловік визнав свою провину. Адвокат заявив, що чоловік має вади слуху і добровільно відшкодував завдані збитки, а його матір регулярно робить благодійні внески на підтримку ЗСУ. Представник Укрпошти підтвердив, що чоловік відшкодував 244 тисячі гривень збитків.

Чоловік розповів, що він спочатку ігнорував повідомлення з пропозицією вчинити диверсію за гроші, проте потім погодився. Коли полумʼя різко запалало і він злякався, тому нічого не зняв і втік додому. Після того куратор відповів, що оскільки відеозапису нема, то вони будуть перевіряти, і гроші передадуть пізніше. Грошей він так і не дочекався.

За словами обвинуваченого, він тоді помічав поряд із собою чорний автомобіль, вважав, що за ним стежать, але від підпалу не відмовився. За його словами, він боявся, що хтось може нашкодити його матері.

Суд призначив покарання у вигляді 10 років увʼязнення із конфіскацією майна, за винятком житла.

Нагадаємо, раніше 15-річного підлітка жорстоко побили у квартирі одного зі знайомих. Хлопця побили лопатою, ногами та руками.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Диверсія суд Київ
Збирав дані для РФ: у Києві викрили працівника охоронної компанії
03 грудня 2025, 10:13
Отримала вирок зрадниця, яка коригувала удари по ЗСУ на Покровському напрямку
02 грудня 2025, 18:25
У Польщі готуються заарештувати українців, підозрюваних у диверсії на залізниці
01 грудня 2025, 14:52
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Бюджет-2026: стало відомо, скільки Україна витратить на армію
03 грудня 2025, 16:48
Нацвідбір на "Євробачення-2026": відомі імена перших дев'яти фіналістів
03 грудня 2025, 16:45
Контролюють зону між Вовчанськом і Куп’янськом: росіяни мають успіхи на Харківщині
03 грудня 2025, 16:23
Під час обстрілів Києва росіяни знищили павільйон телеканала СТБ: подробиці
03 грудня 2025, 16:14
Жартував над ухилянтами – тепер у ЗСУ: актор Кирило Ганін мобілізувався
03 грудня 2025, 16:10
На Чернігівщині прикордонники знищили приховану техніку і вогневу точку росіян
03 грудня 2025, 16:09
У Києві судитимуть посадовців КМДА, які витратили бюджетні кошти на ремонт приватної будівлі
03 грудня 2025, 15:59
Наказ Путіна створити "зону безпеки" вздовж кордону – це те, що Росія методично робить уже кілька років
03 грудня 2025, 15:54
У Києві судили військового, який підпалював авто ЗСУ за гроші
03 грудня 2025, 15:45
У Харкові вибухнула зарядна станція в квартирі: загинула жінка - фото
03 грудня 2025, 15:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »