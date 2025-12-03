У Києві чоловік підпалив відділення Укрпошти за гроші

Фото: Нацполіція

Киянин домовився у Telegram про підпал за грошову винагороду відділення Укрпошти у Святошинському районі столиці. За диверсію він отримав свій вирок

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У лютому чоловік, за інструкціями куратора, вилив на прилеглій до поштового відділення хлорку, щоб приховати сліди злочину. Згодом він розбив молотком вікно і вкинув всередину приміщення коктейль Молотова. Знаряддя злочину він викинув на проспекті Академіка Палладіна: цей момент потрапив на запис камери відеоспостереження.

На суді чоловік визнав свою провину. Адвокат заявив, що чоловік має вади слуху і добровільно відшкодував завдані збитки, а його матір регулярно робить благодійні внески на підтримку ЗСУ. Представник Укрпошти підтвердив, що чоловік відшкодував 244 тисячі гривень збитків.

Чоловік розповів, що він спочатку ігнорував повідомлення з пропозицією вчинити диверсію за гроші, проте потім погодився. Коли полумʼя різко запалало і він злякався, тому нічого не зняв і втік додому. Після того куратор відповів, що оскільки відеозапису нема, то вони будуть перевіряти, і гроші передадуть пізніше. Грошей він так і не дочекався.

За словами обвинуваченого, він тоді помічав поряд із собою чорний автомобіль, вважав, що за ним стежать, але від підпалу не відмовився. За його словами, він боявся, що хтось може нашкодити його матері.

Суд призначив покарання у вигляді 10 років увʼязнення із конфіскацією майна, за винятком житла.

