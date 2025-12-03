01:50  03 декабря
Продюсер Игорь Кондратюк признался, какая у него пенсия
07:24  03 декабря
В Одессе разоблачили сеть нелегальных игорных заведений: организаторов будут судить
10:13  03 декабря
Собирал данные для РФ: в Киеве разоблачили работника охранной компании
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2025, 10:13

Собирал данные для РФ: в Киеве разоблачили работника охранной компании

03 декабря 2025, 10:13
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве разоблачен работник охранной компании, который, по данным следствия, передавал РФ информацию об ударах, ПВО и военных объектах

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что гражданин Украины, работавший в одном из известных охранных предприятий столицы и разделявший пророссийские взгляды, передавал российской стороне данные о последствиях ударов по военным и инфраструктурным объектам, местонахождении подразделений противовоздушной обороны, скоплении военной техники, а также локации, связанные с производством беспилотников.

Кроме того, на своей странице в соцсети "Вконтакте" мужчина, по данным следствия, публиковал материалы с призывами к изменению границ территории Украины, отрицанием факта вооруженной агрессии РФ и оправданием временной оккупации части украинских территорий.

В ноябре 2025 года ему было сообщено о подозрении:

  • по ч. 2 ст. 111 (государственная измена),
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины),
    ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Напомним, в Харьковской области будут судить бывших правоохранителей за госизмене и сотрудничество с оккупантами. По данным следствия, один из них во время оккупации Изюмского района добровольно возглавил незаконное подразделение оккупационной администрации и участвовал в задержаниях и допросах гражданских, а будут судить его заочно, поскольку он находится в розыске. Другой экс-полицейский из Волчанска сотрудничал с российскими военными, патрулировал город и работал в незаконной администрации. В настоящее время он скрывается на территории России.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев киевлянин сотрудник охранная компания РФ сотрудничество с врагом ПВО данные госизмена
Получила приговор предательница, корректировавшая удары по ВСУ на Покровском направлении
02 декабря 2025, 18:25
РФ разворачивает масштабную русификацию Донбасса, Запорожья и Херсона – СВР
01 декабря 2025, 07:28
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Атаки на энергосистему Украины: частично обесточены четыре области
03 декабря 2025, 11:28
Смертельная авария на Полтавщине: ГБР ищет свидетелей гибели двух сестер
03 декабря 2025, 11:15
Война продолжается, пока мир наблюдает за дипломатией
03 декабря 2025, 11:05
Убийство сына харьковского чиновника в Вене: подозреваемые задержаны в Одессе
03 декабря 2025, 10:54
Россияне ночью обстреляли из артиллерии троллейбусное депо в Херсоне
03 декабря 2025, 10:45
В Одессе мужчина незаконно построил двухэтажный дом возле побережья
03 декабря 2025, 10:32
Кремль не согласовал американский "мирный план": Путин передал Трампу личное послание
03 декабря 2025, 10:29
На Кировоградщине осудили мошенницу, которая выманивала деньги у родственников погибших и пропавших военных
03 декабря 2025, 10:15
Украина и Россия сейчас воюют буквально за 20% Донецкой области, – Рубио
03 декабря 2025, 09:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »