Собирал данные для РФ: в Киеве разоблачили работника охранной компании
В Киеве разоблачен работник охранной компании, который, по данным следствия, передавал РФ информацию об ударах, ПВО и военных объектах
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Отмечается, что гражданин Украины, работавший в одном из известных охранных предприятий столицы и разделявший пророссийские взгляды, передавал российской стороне данные о последствиях ударов по военным и инфраструктурным объектам, местонахождении подразделений противовоздушной обороны, скоплении военной техники, а также локации, связанные с производством беспилотников.
Кроме того, на своей странице в соцсети "Вконтакте" мужчина, по данным следствия, публиковал материалы с призывами к изменению границ территории Украины, отрицанием факта вооруженной агрессии РФ и оправданием временной оккупации части украинских территорий.
В ноябре 2025 года ему было сообщено о подозрении:
- по ч. 2 ст. 111 (государственная измена),
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины),
ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.
Напомним, в Харьковской области будут судить бывших правоохранителей за госизмене и сотрудничество с оккупантами. По данным следствия, один из них во время оккупации Изюмского района добровольно возглавил незаконное подразделение оккупационной администрации и участвовал в задержаниях и допросах гражданских, а будут судить его заочно, поскольку он находится в розыске. Другой экс-полицейский из Волчанска сотрудничал с российскими военными, патрулировал город и работал в незаконной администрации. В настоящее время он скрывается на территории России.