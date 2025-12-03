Собирал данные для РФ: в Киеве разоблачили работника охранной компании

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве разоблачен работник охранной компании, который, по данным следствия, передавал РФ информацию об ударах, ПВО и военных объектах

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что гражданин Украины, работавший в одном из известных охранных предприятий столицы и разделявший пророссийские взгляды, передавал российской стороне данные о последствиях ударов по военным и инфраструктурным объектам, местонахождении подразделений противовоздушной обороны, скоплении военной техники, а также локации, связанные с производством беспилотников.

Кроме того, на своей странице в соцсети "Вконтакте" мужчина, по данным следствия, публиковал материалы с призывами к изменению границ территории Украины, отрицанием факта вооруженной агрессии РФ и оправданием временной оккупации части украинских территорий.

В ноябре 2025 года ему было сообщено о подозрении:

по ч. 2 ст. 111 (государственная измена),

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины),

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Напомним, в Харьковской области будут судить бывших правоохранителей за госизмене и сотрудничество с оккупантами. По данным следствия, один из них во время оккупации Изюмского района добровольно возглавил незаконное подразделение оккупационной администрации и участвовал в задержаниях и допросах гражданских, а будут судить его заочно, поскольку он находится в розыске. Другой экс-полицейский из Волчанска сотрудничал с российскими военными, патрулировал город и работал в незаконной администрации. В настоящее время он скрывается на территории России.