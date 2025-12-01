18:59  01 декабря
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
16:56  01 декабря
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
15:47  01 декабря
Пограничник из Буковины стал двукратным призером Кубка мира по универсальному бою
01 декабря 2025, 14:52

В Польше готовятся арестовать украинцев, подозреваемых в диверсии на железной дороге

01 декабря 2025, 14:52
иллюстративное фото: из открытых источников
Польша готовит европейский ордер на арест двух граждан Украины, подозреваемых в диверсии на железной дороге

Как передает RegioNews, об этом пишет издание RMF24, ссылаясь на заявление представителя Национальной прокуратуры Пшемыслава Новака.

В частности, прокурор Национальной прокуратуры Польши обратился в окружной суд в Варшаве с ходатайством о выдаче европейского ордера на задержание двух подозреваемых, причастных к диверсии на польской железной дороге.

Речь идет о Евгении Иванове (1984 г.р.) и Александре Кононове (1986 г.р.).

Польские стражи порядка убеждены, что подозреваемых украинцев наняли спецслужбы РФ, чтобы дестабилизировать работу критической инфраструктуры Польши.

Ранее польская сторона подтвердила, что повреждение на стратегической железнодорожной линии, ведущей к границе с Украиной, является результатом умышленного саботажа. Железнодорожники сообщили о повреждении путей у станции PKP Mika в районе Жичина Гарволинского повета Мазовецкого воеводства.

Польша арест Диверсия железная дорога украинцы
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Новый тип угрозы: дистанционно управляемый "Шахед" атаковал автомобиль МВГ на Черниговщине
01 декабря 2025, 19:19
Отключение света 2 ноября: какими в Украине будут графики ограничения электроэнергии
01 декабря 2025, 19:05
MELOVIN получил роскошный подарок: какова стоимость кольца от жениха – военного медика
01 декабря 2025, 19:04
01 декабря 2025, 18:59
Романс Зеленского с Ермаком затянулся так надолго, потому что Зеленский долго осваивался в президентском кресле
01 декабря 2025, 18:49
Ракетный удар по Днепру 1 декабря: что известно о пострадавших
01 декабря 2025, 18:49
Разрешение за 5 тысяч долларов: адвокат из Львова обещал "выпустить" мужчину за границу
01 декабря 2025, 18:35
Судья в Закарпатье задержан на взятке в 1300 долларов за отмену ареста
01 декабря 2025, 18:35
Зеленский прокомментировал информацию о "захвате Купянска" россиянами
01 декабря 2025, 18:19
В Днепре после удара баллистики спасли попугая
01 декабря 2025, 18:15
