В Польше готовятся арестовать украинцев, подозреваемых в диверсии на железной дороге

иллюстративное фото: из открытых источников

Польша готовит европейский ордер на арест двух граждан Украины, подозреваемых в диверсии на железной дороге

Как передает RegioNews, об этом пишет издание RMF24, ссылаясь на заявление представителя Национальной прокуратуры Пшемыслава Новака.

В частности, прокурор Национальной прокуратуры Польши обратился в окружной суд в Варшаве с ходатайством о выдаче европейского ордера на задержание двух подозреваемых, причастных к диверсии на польской железной дороге.

Речь идет о Евгении Иванове (1984 г.р.) и Александре Кононове (1986 г.р.).

Польские стражи порядка убеждены, что подозреваемых украинцев наняли спецслужбы РФ, чтобы дестабилизировать работу критической инфраструктуры Польши.

Ранее польская сторона подтвердила, что повреждение на стратегической железнодорожной линии, ведущей к границе с Украиной, является результатом умышленного саботажа. Железнодорожники сообщили о повреждении путей у станции PKP Mika в районе Жичина Гарволинского повета Мазовецкого воеводства.