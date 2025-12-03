Избил мужчину и оставил его без помощи: суд Киева назначил обидчику 5 лет тюрьмы

Фото: Национальная полиция

В Киеве суд назначил пять лет лишения свободы мужчине, который в апреле этого года жестоко избил своего товарища и оставил его без сознания в подъезде

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, инцидент произошел в Подольском районе столицы.

Двое товарищей распивали алкоголь возле дома по улице Василия Порика. К компании присоединился 42-летний прохожий, которого пригласили продлить застолье в квартире.

Утром между гостем и одним из мужчин возник конфликт в коридоре. Нападающий несколько раз ударил потерпевшего кулаком, причинив закрытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости. После этого мужчину перевели ближе к лифтовой кабине и оставили без помощи.

Полицейские задержали обоих злоумышленников.

Нападающему сообщили о подозрении за:

ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение);

ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Подольский районный суд признал обидчика виновным и назначил пять лет заключения.

Другому фигуранту, который был свидетелем событий и не оказал помощи потерпевшему, суд назначил год лишения свободы с испытательным сроком на один год.

