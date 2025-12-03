14:56  03 декабря
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
03 декабря 2025, 14:26

Избил мужчину и оставил его без помощи: суд Киева назначил обидчику 5 лет тюрьмы

03 декабря 2025, 14:26
Фото: Национальная полиция
В Киеве суд назначил пять лет лишения свободы мужчине, который в апреле этого года жестоко избил своего товарища и оставил его без сознания в подъезде

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, инцидент произошел в Подольском районе столицы.

Двое товарищей распивали алкоголь возле дома по улице Василия Порика. К компании присоединился 42-летний прохожий, которого пригласили продлить застолье в квартире.

Утром между гостем и одним из мужчин возник конфликт в коридоре. Нападающий несколько раз ударил потерпевшего кулаком, причинив закрытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости. После этого мужчину перевели ближе к лифтовой кабине и оставили без помощи.

Полицейские задержали обоих злоумышленников.

Нападающему сообщили о подозрении за:

  • ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение);
  • ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Подольский районный суд признал обидчика виновным и назначил пять лет заключения.

Другому фигуранту, который был свидетелем событий и не оказал помощи потерпевшему, суд назначил год лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Напомним, в Днепре перед судом предстанет мужчина, до смерти избивший человека. Известно, что 34-летний мужчина неоднократно избивал потерпевшего. В августе этого года они снова поссорились. Тогда злоумышленник нанес 55-летнему мужчине многочисленные удары. К сожалению, от полученных травм он скончался.

