В Киеве мужчина ограбил аптеку в Подольском районе: его будут судить

Фото: полиция

Киевлянин украл медицинские приборы из аптеки на проспекте Европейского Союза и продал их прохожему. Следователи направили в суд обвинительный акт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полицию обратилась работница аптеки: неизвестный мужчина вошел в помещение, схватил с полок медицинские приборы и скрылся.

Участковые установили и разыскали вора – 32-летнего местного жителя, который уже совершал имущественное преступление и обвинительный акт находится на рассмотрении в суде.

По информации полиции, на этот раз мужчина украл компрессорный ингалятор и автоматический тонометр. Как оказалось, накануне он украл из этой же аптеки два тонометра. Приборы злоумышленник продал прохожему по заниженной цене.

Полицейские задержали злоумышленника и объявили ему подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Сейчас обвинительный акт в отношении фигуранта находится в суде. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

На время следствия злоумышленник будет находиться под стражей.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, отобравшего деньги у девушки, угрожая игрушечным пистолетом. Злоумышленник – 26-летний уроженец Черниговщины, недавно переехавший в столицу в поисках работы.