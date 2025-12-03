01:50  03 декабря
03 декабря 2025, 08:46

В Киеве будут судить мужчину, ограбившего аптеку в Подольском районе

03 декабря 2025, 08:46
Фото: полиция
Киевлянин украл медицинские приборы из аптеки на проспекте Европейского Союза и продал их прохожему. Следователи направили в суд обвинительный акт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полицию обратилась работница аптеки: неизвестный мужчина вошел в помещение, схватил с полок медицинские приборы и скрылся.

Участковые установили и разыскали вора – 32-летнего местного жителя, который уже совершал имущественное преступление и обвинительный акт находится на рассмотрении в суде.

По информации полиции, на этот раз мужчина украл компрессорный ингалятор и автоматический тонометр. Как оказалось, накануне он украл из этой же аптеки два тонометра. Приборы злоумышленник продал прохожему по заниженной цене.

В Киеве будут судить мужчину, ограбившего аптеку в Подольском районе

Полицейские задержали злоумышленника и объявили ему подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Сейчас обвинительный акт в отношении фигуранта находится в суде. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

На время следствия злоумышленник будет находиться под стражей.

В Киеве мужчина ограбил аптеку в Подольском районе: его будут судить

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, отобравшего деньги у девушки, угрожая игрушечным пистолетом. Злоумышленник – 26-летний уроженец Черниговщины, недавно переехавший в столицу в поисках работы.

