Побив чоловіка і залишив напризволяще: суд Києва призначив кривднику 5 років в’язниці

Фото: Національна поліція

У Києві суд призначив п'ять років позбавлення волі чоловіку, який у квітні цього року жорстоко побив свого товариша та залишив його непритомним у під'їзді

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, інцидент стався у Подільському районі столиці.

Двоє товаришів розпивали алкоголь неподалік будинку на вулиці Василя Порика. До компанії приєднався 42-річний перехожий, якого запросили продовжити застілля у квартирі.

Вранці між гостем та одним із чоловіків виник конфлікт у коридорі. Нападник кілька разів ударив потерпілого кулаком, спричинивши закриту черепно-мозкову травму та перелом скроневої кістки. Після цього непритомного чоловіка перемістили ближче до ліфтової кабіни та залишили без допомоги.

Поліцейські затримали обох зловмисників.

Нападнику повідомили про підозру за:

ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження);

ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Подільський районний суд визнав кривдника винним та призначив п’ять років ув’язнення.

Іншому фігуранту, який був свідком подій і не надав допомоги потерпілому, суд призначив один рік позбавлення волі з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, у Дніпрі перед судом постане чоловік, який до смерті побив людину. Відомо, що 34-річний чоловік неодноразово бив потерпілого. У серпні цього року вони знову посварились. Тоді зловмисник завдав 55-річному чоловіку численних ударів. На жаль, від отриманих травм він помер.