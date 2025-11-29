В столице уже 37 пострадавших после российской атаки

Фото: ГСЧС Киева

В Киеве до 37 человек возросло количество пострадавших в результате массированной российской атаки 29 ноября

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"37 человек пострадали в Киеве В стационарах сейчас находятся 15 пострадавших. Два человека погибли", – отметил он.

Информация уточняется, что на местах обстрелов продолжается работа экстренных служб.

По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, все пожары, возникшие в Киеве в результате российских обстрелов – ликвидированы.

Он добавил, что зафиксированы также повреждения объектов энергетики.

"Есть аварийные отключения электроснабжения в населенных пунктах. Развернуты мобильные Пункты Несокрушимости, чтобы люди имели тепло и поддержку. ГСЧС работает непрерывно: задействованы все необходимые силы и техника", – сказал он.

Следователи и криминалисты полиции документируют военные преступления России. Полицейские патрули проводят поквартирные и подворовые обходы, помогают людям на местах.



Напомним, в ночь на 29 ноября оккупанты атаковали Киев. Известно, что в результате российских обстрелов погибли два человека. Было известно о 15 пострадавших. В результате комбинированного удара зафиксированы значительные повреждения жилых домов в нескольких районах столицы.

Кроме того, российские войска нанесли удары по Броварскому и Фастовскому районам Киевской области. В Броварах два человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что в результате атаки было обесточено более 500 тысяч потребителей в Киеве, более 100 000 в Киевской области и около 8 000 в Харьковской области.