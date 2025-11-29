17:40  29 ноября
Народный артист Ступка проиграл апелляцию: три года за решеткой за пьяное ДТП
14:44  29 ноября
В Житомире под колесами легковушки погибла 64-летняя женщина
13:52  29 ноября
В столице уже 37 пострадавших после российской атаки
UA | RU
UA | RU
29 ноября 2025, 13:52

В столице уже 37 пострадавших после российской атаки

29 ноября 2025, 13:52
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Киева
Читайте також
українською мовою

В Киеве до 37 человек возросло количество пострадавших в результате массированной российской атаки 29 ноября

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"37 человек пострадали в Киеве В стационарах сейчас находятся 15 пострадавших. Два человека погибли", – отметил он.

Информация уточняется, что на местах обстрелов продолжается работа экстренных служб.

По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, все пожары, возникшие в Киеве в результате российских обстрелов – ликвидированы.

Он добавил, что зафиксированы также повреждения объектов энергетики.

"Есть аварийные отключения электроснабжения в населенных пунктах. Развернуты мобильные Пункты Несокрушимости, чтобы люди имели тепло и поддержку. ГСЧС работает непрерывно: задействованы все необходимые силы и техника", – сказал он.

Следователи и криминалисты полиции документируют военные преступления России. Полицейские патрули проводят поквартирные и подворовые обходы, помогают людям на местах.

Напомним, в ночь на 29 ноября оккупанты атаковали Киев. Известно, что в результате российских обстрелов погибли два человека. Было известно о 15 пострадавших. В результате комбинированного удара зафиксированы значительные повреждения жилых домов в нескольких районах столицы.

Кроме того, российские войска нанесли удары по Броварскому и Фастовскому районам Киевской области. В Броварах два человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что в результате атаки было обесточено более 500 тысяч потребителей в Киеве, более 100 000 в Киевской области и около 8 000 в Харьковской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев война российская армия пожар ГСЧС пострадавший гражданские
На Киевщине во время обстрела погибла женщина: повреждены дома и авто
29 ноября 2025, 11:51
Массированный удар по энергосистеме: более полумиллиона киевлян остались без света
29 ноября 2025, 10:27
Ночной обстрел Киевщины: ранены двое, эвакуированы 52 человека, Фастов без света
29 ноября 2025, 08:54
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Последний день осени: что ждать от погоды в регионах Украины
29 ноября 2025, 19:01
"Организм дал сбой": актриса Антонина Хижняк заболела
29 ноября 2025, 18:20
Народный артист Ступка проиграл апелляцию: три года за решеткой за пьяное ДТП
29 ноября 2025, 17:40
Украина пересмотрит оборонную стратегию: Шмигаль и Буданов доложили президенту
29 ноября 2025, 17:14
Массовое ДТП в Хмельнитчине: 18 травмированных, водитель предстанет перед судом
29 ноября 2025, 16:23
Дроны СБУ вывели из строя два нефтетанкера теневого флота РФ
29 ноября 2025, 15:39
Обыски у Ермака: правоохранители забрали телефоны и ноутбуки – УП
29 ноября 2025, 14:57
В Житомире под колесами легковушки погибла 64-летняя женщина
29 ноября 2025, 14:44
Дымовая завеса и жертва: как отвлекают общество от настоящих ответственных
29 ноября 2025, 13:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Остап Дроздов
Все блоги »