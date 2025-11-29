На Киевщине во время обстрела погибла женщина: повреждены дома и авто

Фото: Национальная полиция

В результате атаки на Киевскую область повреждено 13 многоэтажек и 9 частных домов, 20 гаражных помещений и 24 транспортных средства

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

К сожалению, одна местная жительница погибла, еще 8 человек получили ранения.

Бровары: повреждены 7 многоэтажек, 4 частных дома, 14 автомобилей и 20 гаражных помещений. В одном из многоэтажных домов возник пожар, ликвидированный спасателями ГСЧС. Были эвакуированы 52 человека, среди них 3 детей. Пострадали 3 человека, в том числе госпитализированная женщина.

Бучанщина: произошло возгорание частного дома и 7 автомобилей. Повреждены 4 многоквартирных и частных дома. Телесные повреждения получили двое мужчин. Также пострадал отдел полиции в Вишневом.

Фастовщина: поврежден двухэтажный частный дом. Погибла 55-летняя женщина, пострадал мужчина.

Обуховский район: 4 частных дома и 3 транспортных средства получили повреждения, один житель госпитализирован.

Вышгород: повреждены 2 многоэтажки, госпитализирована женщина.

На местах происшествия работают патрульная полиция, следственно-оперативные группы, взрывотехники, медики и спасатели, документирующие последствия атаки.

Напомним, в ночь на 29 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных беспилотников, аэробалистических и крылатых ракет. Основное направление атаки – Киевщина.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на утро было обесточено более 500 тысяч потребителей в Киеве, более 100 000 в Киевской области и почти 8 000 в Харьковской области.