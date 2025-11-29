У столиці вже 37 постраждалих після російської атаки

Фото: ДСНС Києва

У Києві до 37 людей зросла кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки 29 листопада

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"37 людей постраждали в Києв В стаціонарах наразі перебувають 15 постраждалих. Двоє людей загинули", – зазначив він.

Інформація уточнюється, на місцях обстрілів триває робота екстрених служб.

За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, всі пожежі, які виникли в Києві внаслідок російського обстрілу – ліквідовано.

Він додав, що зафіксовані також пошкодження об’єктів енергетики.

"Є аварійні вимкнення електропостачання в населених пунктах. Розгорнуті мобільні Пункти Незламності, аби люди мали тепло й підтримку. ДСНС працює безперервно: задіяні всі необхідні сили та техніка", – сказав він.

Слідчі та криміналісти поліції документують воєнні злочини росії. Поліцейські патрулі проводять поквартирні й подворові обходи, допомагають людям на місцях.



Нагадаємо, у ніч на 29 листопада окупанти атакували Київ. Відомо, що внаслідок російського обстрілу загинуло двоє людей. Було відомо про 15 постраждали. Внаслідок комбінованого удару зафіксовано значні пошкодження житлових будинків у кількох районах столиці.

Окрім того, російські війська завдали ударів по Броварському та Фастівському районах Київської області. У Броварах двоє людей зазнали поранень.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, понад 100 000 у Київській області та майже 8 000 на Харківщині.