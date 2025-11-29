Массированный удар по энергосистеме: более полумиллиона киевлян остались без света

Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 29 ноября российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве и шести областях: Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской

Об этом сообщило Минэнерго, передает RegioNews.

В результате атаки на утро было обесточено более 500 тысяч потребителей в Киеве, более 100 000 в Киевской области и почти 8 000 в Харьковской области.

Аварийно-восстановительные работы уже проводятся там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии всем абонентам.

Все регионы Украины сегодня работают по графику почасовых отключений.

Также в большинстве областей продолжают действовать ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Напомним, в ночь на 29 ноября оккупанты атаковали Киев. Известно, что в результате российских обстрелов погибли два человека, еще 15 пострадали, среди них – ребенок. В результате комбинированного удара зафиксированы значительные повреждения жилых домов в нескольких районах столицы.

Кроме того, российские войска нанесли удары по Броварскому и Фастовскому районам Киевской области. В Броварах два человека получили ранения.