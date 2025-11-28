11:51  28 ноября
28 ноября 2025, 14:16

На Харьковщине дрон попал в авто: 74-летний мужчина погиб на месте

28 ноября 2025, 14:16
Иллюстративное фото: из открытых источников
За прошедшие сутки в результате российского удара дроном в Чугуевском районе Харьковской области погиб мужчина

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что на территории Волчанской общины боевой дрон попал в гражданский автомобиль. Из-за получения ранения в результате обстрела погиб на месте 74-летний мужчина.

Всего 27 ноября полицейские осмотрели 15 мест происшествий, связанных с российской агрессией, и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по 11 уголовным производствам.

Напомним, в ночь на 28 ноября Россия атаковала Украину одной баллистической ракетой Искандер-М и 72 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 50 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 9 ударных БПЛА на пяти локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

