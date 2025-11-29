11:03  29 листопада
29 листопада 2025, 08:19

Удар по Києву: загинули 2 людини, серед 15 поранених – дитина

29 листопада 2025, 08:19
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Києва
Читайте также
на русском языке

У Києві сьогодні, 29 листопада, внаслідок російської атаки загинуло двоє людей, ще 15 постраждали, серед них – дитина

Про це повідомила пресслужба КМВА та ДСНС, передає RegioNews.

За даними мера столиці Віталія Кличка, 8 осіб перебувають у стаціонарах медзакладів.

Працівники ДСНС врятували 4 людей, у тому числі дитину та маломобільну особу. Внаслідок комбінованого удару зафіксовано значні пошкодження житлових будинків у кількох районах столиці.

  • Шевченківський район

Уламками пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Загоряння квартир на 4-5 поверхах ліквідовано. Медики надали допомогу одній людині.

  • Соломʼянський район

Уламки впали на 25-поверховий будинок, що спричинило займання зовнішнього утеплювача та часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи. Пошкоджено автомобілі. Двом людям допомогу надали на місці. Також уламки впали на 17-поверховий будинок – без подальшого загоряння. У приватному секторі зафіксовано влучання в гараж, триває ліквідація пожежі.

  • Святошинський район

Пряме влучання у під’їзд 3-поверхового житлового будинку. Загоряння на 2 поверсі ліквідовано. Рятувальники врятували дитину. Ще одна людина отримала медичну допомогу. Під завалами виявлено тіло загиблого. Триває розбір завалів.

  • Дніпровський район

Влучання у 10-поверховий житловий будинок призвело до руйнування 6-7 поверхів. Пожежу погасили. З 7 поверху врятовано трьох людей, серед них – маломобільна особа. Працюють рятувальники, триває розбір конструкцій.

Інформація оновлюється.

Як відомо, у Києві та Київській області близько 23:00 було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика.

Нагадаємо, вчора ввечері, 28 листопада, жителі Харкова повідомляли про сильні вибухи та перебої з електропостачанням після атак крилатих авіабомб.

