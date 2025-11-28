Фото: иллюстративное

Жители Харькова сообщают о сильных взрывах и перебоях с электроснабжением после атак крылатыми авиабомбами

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов, передает RegioNews.

В Харькове сегодня прозвучали серии взрывов, вызванные пусками крылатых авиабомб. Мэр города обратился к жителям с призывом быть предельно осторожными и соблюдать правила безопасности во время сигналов тревоги.

Местные Телеграмм-каналы сообщают о перебоях с электроснабжением в разных районах Харькова.

После взрывов жители начали активно делиться в соцсетях видео и аудио с мест происшествия, фиксируя сильные звуки ударов и вспышки. В некоторых районах наблюдаются временные перебои с подачей света.

Правоохранители и аварийные службы уже работают на местах, чтобы оценить последствия взрывов и возобновить электроснабжение.

