Після нічної атаки РФ у Києві мешканці майстрували "канати" з ковдр, щоб врятуватися
У Дніпровському районі Києва люди намагалися врятуватися з пошкодженого будинку, майструючи "канати" з ковдр та простирадл
Про це розповіли журналісти Телеканалу Київ24, передає RegioNews.
Служби ДСНС приїхали вчасно, але сильне полум’я та густий дим ускладнювали підйом на верхні поверхи.
Рятувальники все ж евакуювали мешканців власними силами.
Нагадаємо, в ніч на 25 листопада РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 486 засобів повітряного нападу.
Внаслідок масованого російського удару по столиці загинули шестеро людей, серед 14 постраждалих – одна дитина.