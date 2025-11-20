16:44  20 ноября
На Полтавщине в пруду обнаружили тело 58-летнего мужчины
15:35  20 ноября
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
20 ноября 2025, 15:36

В Киеве и области экстренные отключения света: графики не действуют, — Киев Цифровой

20 ноября 2025, 15:36
В Киеве и Киевской области наблюдаются экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает "Киев Цифровой", передает RegioNews.

Из-за аварийных ситуаций на энергетических сетях ранее обнародованные графики отключений не действуют, и электроснабжение может быть прекращено без предупреждения.

Коммунальные службы работают над восстановлением стабильности электроснабжения, однако точные сроки восстановления пока не определены. В связи с ситуацией жителей столицы и области просят быть готовыми к временным перебоям в снабжении электроэнергией.

"Киев Цифровой" уверяет, что принимаются все возможные меры по минимизации последствий и быстрому восстановлению нормального режима электроснабжения.

Жителей просят следить за обновлениями на официальных ресурсах и понимать ситуацию.

Напомним, в ночь на 20 ноября враг атаковал Украину 136 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них - "шахеды". Силы ПВО ночью обезвредили 106 дронов.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
