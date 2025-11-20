В Киеве и Киевской области наблюдаются экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает "Киев Цифровой", передает RegioNews.

Из-за аварийных ситуаций на энергетических сетях ранее обнародованные графики отключений не действуют, и электроснабжение может быть прекращено без предупреждения.

Коммунальные службы работают над восстановлением стабильности электроснабжения, однако точные сроки восстановления пока не определены. В связи с ситуацией жителей столицы и области просят быть готовыми к временным перебоям в снабжении электроэнергией.

"Киев Цифровой" уверяет, что принимаются все возможные меры по минимизации последствий и быстрому восстановлению нормального режима электроснабжения.

Жителей просят следить за обновлениями на официальных ресурсах и понимать ситуацию.

Напомним, в ночь на 20 ноября враг атаковал Украину 136 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них - "шахеды". Силы ПВО ночью обезвредили 106 дронов.