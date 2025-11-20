Столкновение у киевского ТЦК: военный повредил авто после нападения на него
Киевский городской ТЦК и СП сообщил, что 16 ноября у здания Деснянского районного ТЦК произошла стычка между военнослужащим и неизвестным лицом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу центра комплектования.
По данным ведомства, мужчина напал на военного во время мер мобилизации. В ответ военнослужащий, не сдержав эмоций, нанес несколько ударов по автомобилю нападающего.
Чтобы остановить дальнейшую агрессию и не допустить повторного нападения на группу оповещения, другой военный произвел несколько выстрелов из травматического оружия в землю.
На место происшествия вызвали наряд полиции и следственно-оперативную группу. Сейчас продолжаются следственные действия.
ТЦК призывает граждан воздерживаться от распространения непроверенной и искаженной информации, а также напоминает о работе горячих линий по решению проблемных вопросов.
