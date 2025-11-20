16:44  20 ноября
20 ноября 2025, 14:10

Столкновение у киевского ТЦК: военный повредил авто после нападения на него

20 ноября 2025, 14:10
Иллюстративное фото: из открытых источников
Киевский городской ТЦК и СП сообщил, что 16 ноября у здания Деснянского районного ТЦК произошла стычка между военнослужащим и неизвестным лицом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу центра комплектования.

По данным ведомства, мужчина напал на военного во время мер мобилизации. В ответ военнослужащий, не сдержав эмоций, нанес несколько ударов по автомобилю нападающего.

Чтобы остановить дальнейшую агрессию и не допустить повторного нападения на группу оповещения, другой военный произвел несколько выстрелов из травматического оружия в землю.

На место происшествия вызвали наряд полиции и следственно-оперативную группу. Сейчас продолжаются следственные действия.

ТЦК призывает граждан воздерживаться от распространения непроверенной и искаженной информации, а также напоминает о работе горячих линий по решению проблемных вопросов.

Напомним, в Киеве работники ТЦК "мобилизовали" учителя физкультуры прямо на уроке. По словам очевидцев, некоторые из присутствующих начали снимать видео, но администрация школы запретила его распространять.

война стрельба Киев конфликт авто мобилизация ТЦК военнообязанные Деснянский район
