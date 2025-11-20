В центре Киева вспыхнула квартира: предварительно из-за взрыва зарядной станции

Фото: ГСЧС Киева

Сегодня, 20 ноября, в центре Киева раздался взрыв в квартире, а затем вспыхнул пожар

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что сообщение о пожаре в многоэтажном доме на Кудрявском спуске поступило в 11:39. Возгорание возникло в квартире на 4-м этаже одиннадцатиэтажки.

Во время тушения из соседней квартиры спасатели спасли двух человек, среди которых был ребенок.

Пожар ликвидирован в 12.39 на площади 40 кв. м.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стал взрыв зарядной станции. Окончательную причину происшествия будут выяснять правоохранители.

Напомним, 12 ноября в пригороде Киева произошел пожар в многоэтажном жилом доме. По предварительной информации, возгорание возникло на верхних этажах дома – на 23 и 24 этажах.