16:44  20 ноября
На Полтавщине в пруду обнаружили тело 58-летнего мужчины
15:35  20 ноября
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
20 ноября 2025, 15:03

В центре Киева вспыхнула квартира: предварительно из-за взрыва зарядной станции

20 ноября 2025, 15:03
Фото: ГСЧС Киева
Сегодня, 20 ноября, в центре Киева раздался взрыв в квартире, а затем вспыхнул пожар

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что сообщение о пожаре в многоэтажном доме на Кудрявском спуске поступило в 11:39. Возгорание возникло в квартире на 4-м этаже одиннадцатиэтажки.

Во время тушения из соседней квартиры спасатели спасли двух человек, среди которых был ребенок.

Пожар ликвидирован в 12.39 на площади 40 кв. м.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стал взрыв зарядной станции. Окончательную причину происшествия будут выяснять правоохранители.

Напомним, 12 ноября в пригороде Киева произошел пожар в многоэтажном жилом доме. По предварительной информации, возгорание возникло на верхних этажах дома – на 23 и 24 этажах.

В Житомирской области мужчина во время ссоры бросил во двор соседа гранату
20 ноября 2025, 12:30
На Хмельнитчине у мужчины в руках взорвалась граната
20 ноября 2025, 12:14
В Чернигове 10-летний мальчик получил ранения из-за взрыва боеприпаса
20 ноября 2025, 09:53
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
На Волыни женщина хотела прыгнуть с моста: патрульные успели ее спасти
20 ноября 2025, 17:38
Зеленский готовит кадровые изменения во фракции "Слуга народа": Арахамия может покинуть пост
20 ноября 2025, 17:23
В Виннице загорелся генератор возле магазина
20 ноября 2025, 17:17
Париж парализовал масштабным отключением электричества: 170 000 домохозяйств без света
20 ноября 2025, 16:59
На Полтавщине в пруду обнаружили тело 58-летнего мужчины
20 ноября 2025, 16:44
В Одессе суд приговорил группу вебкамщиц к условному сроку и постановил уничтожить секс-игрушки и 57 фаллоимитаторов
20 ноября 2025, 16:40
В результате российской атаки по Днепру пострадал склад Всемирной продовольственной программы ООН: фото
20 ноября 2025, 16:29
Тернополь после удара РФ: спасатели ищут пропавших и разбирают завалы
20 ноября 2025, 16:24
Эксглава Минобороны вернулся в Украину
20 ноября 2025, 16:05
В Украине государственным учреждениям культуры разрешили открывать кофейни
20 ноября 2025, 15:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
