На Вишгородщині поліцейські викрили чоловіка за незаконне вирощування конопель та виготовлення канабісу: яке покарання

У Вишгородському районі Київської області поліцейські викрили 27-річного чоловіка, який незаконно вирощував коноплі та виготовляв екстракт канабісу. За інформацією правоохоронців

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegoNews.

Зловмисник вирощував близько 310 рослин як у орендованому приміщенні, так і на відкритій ділянці.

Під час обшуків поліцейські вилучили значну кількість рослин, готових до подальшого виготовлення наркотичних засобів. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі за порушення статей ч. 2 ст. 310 (незаконне вирощування наркотичних рослин) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виготовлення наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Слідчі Вишгородської окружної прокуратури вже повідомили фігуранту про підозру, а правоохоронці продовжують розслідування цієї справи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Одесі судитимуть 33-річну жінку, яка розповсюджувала особливо небезпечний психотроп на території міста. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.