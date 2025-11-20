13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
12:14  20 ноября
На Хмельнитчине у мужчины в руках взорвалась граната
10:12  20 ноября
Удар по дому в Тернополе: до сих пор неизвестно о местонахождении 22 человек, – Зеленский
20 ноября 2025, 13:45

Буданов озвучил прогноз о возможном завершении войны

20 ноября 2025, 13:45
Фото: РБК-Украина
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что благоприятные условия для завершения войны могут сложиться в начале или середине февраля следующего года

Об этом он сообщил в интервью 24 каналу, передает RegioNews.

На вопрос о возможном времени подписания мирного соглашения между Украиной и РФ, Буданов ответил, что критический момент ожидается зимой, а именно – в начале или середине февраля, когда будут разворачиваться ключевые события.

В то же время, руководитель разведки отметил, что Россия планирует новую волну атак по украинской энергетике в зимний период, чтобы давить на Украину и ее союзников перед возможными переговорами. По его словам, эти удары создадут максимальный общественный резонанс и вызовут страх перед продолжительной нестабильностью.

Что касается фронтовой ситуации, Буданов подчеркнул, что приоритеты РФ остаются неизменными: главной целью является полная оккупация Донецкой области до весны 2026 года. Однако он подчеркнул, что эта задача практически невыполнима из-за мощной обороны Украины.

"Полная оккупация Донецкой области даже расчетно нереальна в такие сроки никак. Ну, то есть задача заранее провальная ставится, но они будут пытаться. Как она будет – будет видно. На юге есть их попытки подойти вплотную к городу Запорожье", – отметил Буданов.

В то же время он положительно оценил обороноспособность украинских сил возле Запорожья и успешное содержание Покровска, где десантные действия позволили выиграть время для подтягивания основных сил и предотвратить продвижение оккупантов.

Напомним, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп одобрил 28-пунктный "мирный план" между Россией и Украиной, который в течение последних недель в секретном режиме готовили чиновники его администрации. По информации источника, приближенного к украинскому правительству, Киев не участвовал в разработке документа и не получил подробной информации о его содержании.

