Сутичка біля київського ТЦК: військовий пошкодив авто після нападу на нього

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Київський міський ТЦК та СП повідомив, що 16 листопада біля будівлі Деснянського районного ТЦК сталася сутичка між військовослужбовцем та невідомою особою

Про це інформує RegioNews із посилання на пресслужбу центру комплектування.

За даними відомства, чоловік напав на військового під час заходів мобілізації. У відповідь військовослужбовець, не стримавши емоцій, наніс кілька ударів по автомобілю нападника.

Щоб зупинити подальшу агресію та не допустити повторного нападу на групу оповіщення, інший військовий здійснив кілька пострілів із травматичної зброї в землю.

На місце події викликали наряд поліції та слідчо-оперативну групу. Наразі тривають слідчі дії.

ТЦК закликає громадян утримуватися від поширення неперевіреної та викривленої інформації, а також нагадує про роботу гарячих ліній для вирішення проблемних питань.

