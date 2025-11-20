15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
20 листопада 2025, 14:10

Сутичка біля київського ТЦК: військовий пошкодив авто після нападу на нього

20 листопада 2025, 14:10
Київський міський ТЦК та СП повідомив, що 16 листопада біля будівлі Деснянського районного ТЦК сталася сутичка між військовослужбовцем та невідомою особою

Про це інформує RegioNews із посилання на пресслужбу центру комплектування.

За даними відомства, чоловік напав на військового під час заходів мобілізації. У відповідь військовослужбовець, не стримавши емоцій, наніс кілька ударів по автомобілю нападника.

Щоб зупинити подальшу агресію та не допустити повторного нападу на групу оповіщення, інший військовий здійснив кілька пострілів із травматичної зброї в землю.

На місце події викликали наряд поліції та слідчо-оперативну групу. Наразі тривають слідчі дії.

ТЦК закликає громадян утримуватися від поширення неперевіреної та викривленої інформації, а також нагадує про роботу гарячих ліній для вирішення проблемних питань.

Нагадаємо, в Києві працівники ТЦК "мобілізували" вчителя фізкультури просто під час уроку. За словами очевидців, дехто з присутніх почав знімати відео, але адміністрація школи заборонила його поширювати.

