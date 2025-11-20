Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области еще одного информатора российской военной разведки (ГРУ). Злоумышленница наводила сверхтяжелые управляемые авиабомбы, артобстрелы и ударные дроны россиян по Лиману

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Корректировкой вражеского огня занималась завербованная 50-летняя местная продавщица, ожидавшая захвата региона. Женщина сама предложила врагу в одном из телеграм-каналов свою помощь в войне против Украины.

Впоследствии предательница получила задачу отслеживать и передавать ГРУ координаты Сил обороны, по которым оккупанты планировали свои атаки.

Во время разведвылазок фигурантка пешком обходила прифронтовую громаду, пыталась обнаружить и обозначить на гугл-картах геолокации запасных командных пунктов и укрепрайонов украинских защитников.

Кроме того, женщина завуалированно выспрашивала "нужную" информацию у посетителей магазина, в основном местных жителей.

Собранную информацию агентка присылала "связному" – ее давнему знакомому, выехавшему в РФ и работающему на российскую спецслужбу.

Сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали подрывную деятельность информаторки, а на финальном этапе задержали вблизи места работы. При обыске у нее изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Предательнице объявил подозрение по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

