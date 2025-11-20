13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
12:14  20 ноября
На Хмельнитчине у мужчины в руках взорвалась граната
10:12  20 ноября
Удар по дому в Тернополе: до сих пор неизвестно о местонахождении 22 человек, – Зеленский
20 ноября 2025, 11:02

СБУ задержала продавщицу, наводившую российские КАБы и артиллерию на Лиман

20 ноября 2025, 11:02
Фото: СБУ
Читайте також
Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области еще одного информатора российской военной разведки (ГРУ). Злоумышленница наводила сверхтяжелые управляемые авиабомбы, артобстрелы и ударные дроны россиян по Лиману

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Корректировкой вражеского огня занималась завербованная 50-летняя местная продавщица, ожидавшая захвата региона. Женщина сама предложила врагу в одном из телеграм-каналов свою помощь в войне против Украины.

Впоследствии предательница получила задачу отслеживать и передавать ГРУ координаты Сил обороны, по которым оккупанты планировали свои атаки.

Во время разведвылазок фигурантка пешком обходила прифронтовую громаду, пыталась обнаружить и обозначить на гугл-картах геолокации запасных командных пунктов и укрепрайонов украинских защитников.

Кроме того, женщина завуалированно выспрашивала "нужную" информацию у посетителей магазина, в основном местных жителей.

Собранную информацию агентка присылала "связному" – ее давнему знакомому, выехавшему в РФ и работающему на российскую спецслужбу.

Сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали подрывную деятельность информаторки, а на финальном этапе задержали вблизи места работы. При обыске у нее изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Предательнице объявил подозрение по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее СБУ задержала российского агента, готовившего подрыв магистрального газопровода на востоке Украины, чтобы "отрезать" от теплоснабжения часть двух областей.

война СБУ задержание Донецкая область агент рф
