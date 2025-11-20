РФ перебрасывает войска в сторону Запорожской области

иллюстративное фото: из открытых источников

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перебрасывание военной техники и личного состава в сторону Запорожской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

По его словам, это самая мощная одновременная передислокация через Мариуполь за последний год.

"Фиксуем серьезную переброску российских сил на направление Пологи / Гуляйполе. Через Мариуполь в сторону Запорожской области прошла большая организованная колонна", – говорится в сообщении.

В колонне заметили 7 тягачей с бронетехникой, около 15 грузовиков с живой силой и боекомплектом, а также машины сопровождения.

По словам Андрющенко, вся техника маркирована знаком "треугольник в треугольнике".

Напомним, в конце сентября были зафиксированы активные военные перемещения российских войск. Это происходит раз в нескольких участках фронта – Запорожском, Новопавловском и севере Донетчины.