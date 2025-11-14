В Киеве из-за ночной атаки РФ временно изменено движение троллейбусов и автобусов

Фото: Укринформ

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews.

Движение троллейбусов организовано так:

№№ 6, 16, 18, 28, 33, 31 – со стороны улицы Юрия Ильенко до Лукьяновской площади;

№№ 37, 37-А – до станции метро "Дарница";

№№ 19, 35 – улица Кадетский Гай – Севастопольская площадь – бульвар Чоколовский – улица Вадима Гетьмана – улица Елены Телиги, далее по собственным маршрутам.

Кроме того, из-за перекрытия движения транспорта на участке от улицы Глубочицкой до улицы Соляной автобусы курсируют следующим образом:

№ 14-Т – к Лукьяновской площади;

№ 119 – в Воздухофлотский путепровод;

№ 112 – до станции метро "Контрактовая площадь".

Городские власти призывают киевлян учитывать временные изменения во время поездок и следить за обновлением маршрута.

Напомним, в ночь на 14 ноября столица подверглась очередной масштабной атаке со стороны России. Ранее сообщалось о четырех погибших. Еще 27 человек получили ранения, двое из них – дети. Всем пострадавшим медики оказали помощь, 15 из них были госпитализированы.