10:17  14 листопада
На Полтавщині безпритульний собака покусав чотирьох дітей та двох дорослих
08:20  14 листопада
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
03:50  14 листопада
Фронтмен "Другої ріки" Валерій Харчишин зізнався, що знову закохався
14 листопада 2025, 09:34

У Києві через нічну атаку РФ тимчасово змінено рух тролейбусів і автобусів

14 листопада 2025, 09:34
Фото: Укрінформ
У Києві через російську атаку вночі 14 листопада тимчасово змінено рух окремих маршрутів транспорту

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.

Рух тролейбусів організовано так:

  • №№ 6, 16, 18, 28, 33, 31 –зі сторони вулиці Юрія Іллєнка до Лук’янівської площі;
  • №№ 37, 37-А –до станції метро "Дарниця";
  • №№ 19, 35 – вулиця Кадетський Гай – Севастопольська площа – бульвар Чоколівський – вулиця Вадима Гетьмана – вулиця Олени Теліги, далі за власними маршрутами.

Окрім того, через перекриття руху транспорту на ділянці від вулиці Глибочицької до вулиці Соляної автобуси курсують так:

  • № 14-Т – до Лук’янівської площі;
  • № 119 – до Повітрофлотського шляхопроводу;
  • № 112 – до станції метро "Контрактова площа".

Міська влада закликає киян враховувати тимчасові зміни під час поїздок і слідкувати за оновленнями маршруту.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада столиця зазнала чергової масштабної атаки з боку Росії. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих. Ще 27 людей дістали поранення, двоє з них – діти. Всім постраждалим медики надали допомогу, 15 з них госпіталізували.

