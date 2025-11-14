У Києві через нічну атаку РФ тимчасово змінено рух тролейбусів і автобусів
У Києві через російську атаку вночі 14 листопада тимчасово змінено рух окремих маршрутів транспорту
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.
Рух тролейбусів організовано так:
- №№ 6, 16, 18, 28, 33, 31 –зі сторони вулиці Юрія Іллєнка до Лук’янівської площі;
- №№ 37, 37-А –до станції метро "Дарниця";
- №№ 19, 35 – вулиця Кадетський Гай – Севастопольська площа – бульвар Чоколівський – вулиця Вадима Гетьмана – вулиця Олени Теліги, далі за власними маршрутами.
Окрім того, через перекриття руху транспорту на ділянці від вулиці Глибочицької до вулиці Соляної автобуси курсують так:
- № 14-Т – до Лук’янівської площі;
- № 119 – до Повітрофлотського шляхопроводу;
- № 112 – до станції метро "Контрактова площа".
Міська влада закликає киян враховувати тимчасові зміни під час поїздок і слідкувати за оновленнями маршруту.
Нагадаємо, у ніч на 14 листопада столиця зазнала чергової масштабної атаки з боку Росії. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих. Ще 27 людей дістали поранення, двоє з них – діти. Всім постраждалим медики надали допомогу, 15 з них госпіталізували.
Київщина під ударом: ОВА показала наслідки нічної атакиВсі новини »
14 листопада 2025, 09:23Кількість загиблих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до чотирьох
14 листопада 2025, 09:14На Черкащині ППО знешкодила 30 дронів: уламки пошкодили десятки будинків
14 листопада 2025, 08:57
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Зіткнення авто на Хмельниччині: один загиблий, ще двоє людей травмовані
14 листопада 2025, 11:56У Києві зросла кількість постраждалих: під завалами ще можуть бути люди
14 листопада 2025, 11:46Від тисяч до мільярдів: як відсутність контролю шкодить державі
14 листопада 2025, 11:34Чоловік уже не дихав: на Харківщині медики врятували людину після клінічної смерті
14 листопада 2025, 11:30На Київщині викрили масштабну схему фальсифікації рідин для електронних сигарет
14 листопада 2025, 11:19Удари РФ по енергетиці: Донеччина, Київщина та Одещина частково знеструмлені
14 листопада 2025, 11:16На Житомирщині пенсіонерка довірила картку знайомій і втратила 68 тис. гривень
14 листопада 2025, 11:05На Харківщині ворожий дрон влучив у автомобіль газової служби
14 листопада 2025, 10:51На Буковині викрили тіньову тютюнову фабрику: вилучено дві промислові лінії
14 листопада 2025, 10:46На Донеччині ССО знищили позиції 51-ї армії РФ
14 листопада 2025, 10:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі блоги »