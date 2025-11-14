У Києві через нічну атаку РФ тимчасово змінено рух тролейбусів і автобусів

Фото: Укрінформ

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.

Рух тролейбусів організовано так:

№№ 6, 16, 18, 28, 33, 31 –зі сторони вулиці Юрія Іллєнка до Лук’янівської площі;

№№ 37, 37-А –до станції метро "Дарниця";

№№ 19, 35 – вулиця Кадетський Гай – Севастопольська площа – бульвар Чоколівський – вулиця Вадима Гетьмана – вулиця Олени Теліги, далі за власними маршрутами.

Окрім того, через перекриття руху транспорту на ділянці від вулиці Глибочицької до вулиці Соляної автобуси курсують так:

№ 14-Т – до Лук’янівської площі;

№ 119 – до Повітрофлотського шляхопроводу;

№ 112 – до станції метро "Контрактова площа".

Міська влада закликає киян враховувати тимчасові зміни під час поїздок і слідкувати за оновленнями маршруту.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада столиця зазнала чергової масштабної атаки з боку Росії. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих. Ще 27 людей дістали поранення, двоє з них – діти. Всім постраждалим медики надали допомогу, 15 з них госпіталізували.