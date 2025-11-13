ПВО сбила 102 цели: зафиксировано попадание на 10 локациях
В ночь на 13 ноября армия РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой Искандер-М и 138 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БПЛА.
Зафиксировано попадание 36 ударных БПЛА на 10 локациях.
Напомним, ночью 13 ноября российские военные атаковали ударными беспилотниками город Арциз в Одесской области. Из-за вражеских обстрелов поврежден объект критической инфраструктуры, административное помещение и ремонтные цеха.