Россияне массово минируют Херсон из дронов

иллюстративное фото: из открытых источников

На улицах Херсона все чаще обнаруживают противопехотные мины-лепестки. Российские оккупанты разбрасывают их из дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Отмечается, что из-за специфического вида эти опасные взрывные устройства сложно распознать и легко маскируются среди травы и листьев.

Также эти мины способны самоликвидироваться в любой момент или взорваться при малейшем прикосновении.

"Поэтому при обнаружении мини-лепестка ПФМ-1 – не трогайте, не перемещайте и не пытайтесь обезвредить его самостоятельно. Необходимо осторожно отойти на безопасное расстояние, указать место находки и вызвать специалистов ГСЧС или полиции по номерам 101 или 102", – предупреждают в Херсонской ОВА.

Как сообщалось, 6 ноября российские войска атаковали дронами город Херсон, в результате чего один из беспилотников попал в маршрутный автобус. В результате атаки были ранены три человека, среди них ребенок.