На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
Фронтмен "Другої ріки" Валерій Харчишин зізнався, що знову закохався
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
14 листопада 2025, 07:01

Нічний удар по Києву: пожежі й руйнування в багатьох районах, одна людина загинула

14 листопада 2025, 07:01
Фото: ДСНС Києва
У ніч на 14 листопада столиця зазнала чергової масштабної атаки з боку Росії. За офіційними даними, одна людина загинула, щонайменше 24 дістали травми

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що надзвичайники врятували понад 40 мешканців у різних районах міста.

У Подільському районі російська ракета влучила в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Рятувальники дістали з пошкодженої будівлі 13 людей.

У Дніпровському районі внаслідок удару виникла пожежа у двох квартирах п'ятиповерхового будинку на площі близько 50 кв. м – врятовано 17 мешканців. За іншою адресою сталася ще одна пожежа площею 30 кв. м, зафіксовано часткове руйнування на 19-му та 21-му поверхах. Також горіли дерев'яні будівлі спортивної бази площею близько 200 кв. м.

У Дарницькому районі загорання виникло на території школи – площа займання становила 5 кв. м.

У Деснянському районі рятувальники локалізували пожежу в багатоповерхівці на рівні 7-го поверху: врятовано 9 людей, ще 50 – евакуйовано. За іншою адресою у цьому ж районі сталася масштабніша пожежа на рівні 5–8 поверхів. Одна людина загинула. Врятовано 14 осіб, серед них дитина. Одну людину деблоковано з-під завалів.

У Солом'янському районі горіли дах і п’ятий поверх житлового будинку. Рятувальники вивели з будівлі 20 мешканців.

У Святошинському районі – влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху, а також про пожежу у 22-поверхівці на рівні 19-го поверху – її ліквідовано.

У Голосіївському районі уламки впали на територію лікарні. За іншою адресою сталася пожежа у будівлі на площі 15 кв. м – її також загасили.

У Шевченківському районі рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території.

В Оболонському районі ворожі уламки пошкодили дев’ятиповерхівку, спричинивши пожежу у квартирах із 7-го по 9-й поверхи на загальній площі близько 100 кв. м. Одну людину вдалося врятувати.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що серед госпіталізованих є вагітна жінка. Один чоловік перебуває у вкрай тяжкому стані.

Усі екстрені служби продовжують працювати на місцях. Інформація уточнюється та оновлюється.

Нагадаємо, в ніч на 13 листопада армія РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М та 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Було зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях.

