В Киеве потратят 150 млн евро на новые вагоны метро

иллюстративное фото: из открытых источников

Власти Киева и "Европейский банк реконструкции и развития" ведут переговоры по закупке новых вагонов метро на сумму до 150 млн. евро

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, Киев и ЕБРР активно ведут переговоры по реализации проекта "Киев Метро", направленного на улучшение инфраструктуры общественного транспорта столицы.

"Киев и ЕБРР активно ведут переговоры по реализации проекта "Киев Метро", направленного на улучшение инфраструктуры общественного транспорта столицы. Речь идет о закупке новых вагонов метро на сумму финансирования до 150 млн евро. Надеемся на его успешную реализацию в 2026 году", – сообщил Кличко.

Напомним, в Киеве потратят миллиард на ремонт путепровода. Речь идет о путепроводе с развязкой на пересечении улицы Миропольской с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена возле станции метро "Черниговская".