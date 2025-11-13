14:39  13 листопада
У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро
12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2025, 14:39

У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро

13 листопада 2025, 14:39
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Влада Києва і "Європейський банк реконструкції та розвитку" ведуть переговори щодо закупівлі нових вагонів метро на суму до 150 млн євро

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, Київ та ЄБРР активно ведуть переговори щодо втілення проєкту "Київ Метро", спрямованого на покращення інфраструктури громадського транспорту столиці.

"Київ та ЄБРР активно ведуть переговори щодо втілення проєкту "Київ Метро", спрямованого на покращення інфраструктури громадського транспорту столиці. Йдеться про закупівлю нових вагонів метро, на суму фінансування до 150 млн євро. Сподіваємось на його успішну реалізацію в 2026 році", – повідомив Кличко.

Нагадаємо, у Києві витратять мільярд на ремонт шляхопроводу. Йдеться про шляхопровід із розв'язкою на перетині вулиці Миропільської з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену біля станції метро "Чернігівська".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
метро Київ транспорт Кличко Віталій Володимирович вагони
У Києві розслідують розкрадання коштів на Трухановому та Венеціанському островах: що відомо про схему
13 листопада 2025, 13:35
У Києві засудили чоловіка, який у підземному переході зґвалтував 23-річну дівчину
13 листопада 2025, 12:19
У Києві поліцейські затримали 18-річного юнака за підпал автівок на замовлення росіян
13 листопада 2025, 11:48
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Зеленський: Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч осіб, але партнери наполягають на збільшенні цього показника
13 листопада 2025, 16:11
Мільярди в кишенях друзів, санкції для виду: комедія чи реальне покарання
13 листопада 2025, 15:50
Друга Зеленського можуть позбавити громадянства України
13 листопада 2025, 15:33
На Одещині судитимуть 34-річну жінку, яка облила розчинником і підпалила сусіда
13 листопада 2025, 15:24
Як Зеленський обіцяв перемогти корупцію: журналісти зібрали всі заяви президента
13 листопада 2025, 14:53
Хотів допомогти товаришу: на Вінниччині відправили за ґрату чоловіка, який показував знайомому, як втекти до Молдови
13 листопада 2025, 14:45
Знущався з колишньої дружини в присутності дитини: на Хмельниччині розглянули справу про психологічне насильство - яке рішення суду
13 листопада 2025, 14:25
Стали відомі подробиці затримання ділка із прізвищем Єрмак
13 листопада 2025, 14:04
Корупція і війна: як не дати Україні загинути в "країні мрій"
13 листопада 2025, 13:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Чалий
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »