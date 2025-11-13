У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Влада Києва і "Європейський банк реконструкції та розвитку" ведуть переговори щодо закупівлі нових вагонів метро на суму до 150 млн євро

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, Київ та ЄБРР активно ведуть переговори щодо втілення проєкту "Київ Метро", спрямованого на покращення інфраструктури громадського транспорту столиці.

"Київ та ЄБРР активно ведуть переговори щодо втілення проєкту "Київ Метро", спрямованого на покращення інфраструктури громадського транспорту столиці. Йдеться про закупівлю нових вагонів метро, на суму фінансування до 150 млн євро. Сподіваємось на його успішну реалізацію в 2026 році", – повідомив Кличко.

