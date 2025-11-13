В Киеве расследуют хищение средств на Труханов и Венецианские острова: что известно о схеме

Фото из открытых источников

Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генпрокурора сообщила о подозрении руководителю частного предприятия, которого вместе с директором КП "Плесо" КГГА подозревают в растрате средств. Известно, что деньги были выделены из бюджета на природоохранные мероприятия в столице.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в 2021 году КП "Плесо" получило более 1,7 миллиона гривен из городского фонда. Эти деньги предназначены для создания водоохранных зон в Киеве. Директор коммунального предприятия договорился с руководителем частной компании о незаконном освоении этих средств.

Несмотря на то, что предварительный тендер еще не был завершен, чиновники объявили новый и обеспечили победу нужному предприятию. Стороны заключили договор на разработку проектов землеустройства на пяти объектах, среди которых острова Труханов и Венецианский.

Уже 23 декабря был подписан акт исполнительных работ, которые никто не проводил. 30 декабря были перечислены денежные средства.

"Действия подозреваемых квалифицированы как растрата бюджетных средств в особо крупных размерах и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Досудебное расследование проводит Главное следственное управление Нацполиции при оперативном сопровождении подразделений СБУ, ответственных за защиту критической инфраструктуры и противодействие финансированию терроризма", – сообщили в прокуратуре.

