12:10  02 ноября
На Прикарпатье судья совершила смертельное ДТП: ГБР объявило ей подозрение
10:39  02 ноября
Россияне повредили железную дорогу на Днепропетровщине
08:33  02 ноября
В Одессе произошел скандал из-за российской музыки в ночном клубе
UA | RU
UA | RU
02 ноября 2025, 14:21

В Киеве потратят миллиард на ремонт путепровода

02 ноября 2025, 14:21
Читайте також українською мовою
фото: kyivcity.gov.ua
Читайте також
українською мовою

"Киевавтодор" объявил новый тендер с ожидаемой стоимостью 987,07 млн грн о капремонте путепровода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГГА.

Речь идет о путепроводе с развязкой на пересечении улицы Миропольской с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена возле станции метро "Черниговская".

В КГГА отмечают, что этот путепровод был введен в эксплуатацию в 1967 году. Он нуждается в капитальном ремонте из-за накопленных дефектов.

Капитальный ремонт позволит увеличить пропускную способность дороги.

Как сообщалось, полиция сообщила о подозрении директору строительной компании из-за завышения стоимости работ по ремонту электролиний метрополитена в Киеве. Речь идет о 2,7 млн. грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
путепровод КГГА Киевавтодор Киев ремонт
В Киеве мужчину осудили за грабеж в сквере на Соломенке
01 ноября 2025, 12:52
В Киеве разоблачили 21-летнюю девушку, которая торговала наркотиками
31 октября 2025, 14:15
В Киеве липовые деревья покрылись тысячами клопов: стоит ли волноваться жителям
31 октября 2025, 12:51
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Пограничники показала кадры боя в Донецкой области, в котором ликвидировали 13 оккупантов
02 ноября 2025, 15:33
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ в РФ
02 ноября 2025, 15:13
Исследования двух украинских школьников завоевали престижные международные награды
02 ноября 2025, 13:59
Вся Донетчина без света из-за ударов россиян по электросети
02 ноября 2025, 13:29
В Госпогранслужбе рассказали, где можно пересечь границу с Польшей без очередей
02 ноября 2025, 12:39
На Прикарпатье судья совершила смертельное ДТП: ГБР объявило ей подозрение
02 ноября 2025, 12:10
В Запорожье после российской атаки без света осталось более 11 тысяч абонентов
02 ноября 2025, 11:59
На Днепропетровщине до четырех выросло количество погибших в результате российской атаки 1 ноября
02 ноября 2025, 11:42
Укрзализныця проложит евроколею во Львов
02 ноября 2025, 11:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »