В Киеве потратят миллиард на ремонт путепровода
"Киевавтодор" объявил новый тендер с ожидаемой стоимостью 987,07 млн грн о капремонте путепровода
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГГА.
Речь идет о путепроводе с развязкой на пересечении улицы Миропольской с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена возле станции метро "Черниговская".
В КГГА отмечают, что этот путепровод был введен в эксплуатацию в 1967 году. Он нуждается в капитальном ремонте из-за накопленных дефектов.
Капитальный ремонт позволит увеличить пропускную способность дороги.
Как сообщалось, полиция сообщила о подозрении директору строительной компании из-за завышения стоимости работ по ремонту электролиний метрополитена в Киеве. Речь идет о 2,7 млн. грн.
