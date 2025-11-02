В Киеве потратят миллиард на ремонт путепровода

фото: kyivcity.gov.ua

"Киевавтодор" объявил новый тендер с ожидаемой стоимостью 987,07 млн грн о капремонте путепровода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГГА.

Речь идет о путепроводе с развязкой на пересечении улицы Миропольской с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена возле станции метро "Черниговская".

В КГГА отмечают, что этот путепровод был введен в эксплуатацию в 1967 году. Он нуждается в капитальном ремонте из-за накопленных дефектов.

Капитальный ремонт позволит увеличить пропускную способность дороги.

