12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
07:43  13 ноября
Стрельба в Киеве: полиция проверяет сообщения о нападении на женщину
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
13 ноября 2025, 12:19

В Киеве осудили мужчину, который в подземном переходе изнасиловал 23-летнюю девушку

13 ноября 2025, 12:19
Фото: полиция
Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал и ограбил девушку в Голосеевском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На время следствия фигурант, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 37-летний местный житель, находился под стражей.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, происшествие случилось в Киеве в сентябре прошлого года. Девушка возвращалась домой с работы, когда в подземном переходе к ней сзади подошел мужчина. Угрожая лезвием канцелярского ножа, он отобрал у девушки 4000 гривен и изнасиловал ее. Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника.

