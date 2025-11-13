Фото: полиция

Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал и ограбил девушку в Голосеевском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На время следствия фигурант, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 37-летний местный житель, находился под стражей.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, происшествие случилось в Киеве в сентябре прошлого года. Девушка возвращалась домой с работы, когда в подземном переходе к ней сзади подошел мужчина. Угрожая лезвием канцелярского ножа, он отобрал у девушки 4000 гривен и изнасиловал ее. Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника.